Болтон: Взрыв на военном полигоне в РФ - результат экспериментов с украденными у США технологиями
15 августа 2019 - 15:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских технологий, связанных с созданием в том числе гиперзвукового оружия. В интервью радиостанции «Голос Америки» его попросили прокомментировать инцидент на военном полигоне под Северодвинском.
«Этот (инцидент) свидетельствует о том, что, хотя российская экономика приблизительно размером с нидерландскую, она (Россия) все же тратит достаточно средств на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создавать новые виды средств доставки - гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий», - утверждал Болтон, пишет ТАСС.
По его версии, «этот потенциал и возможность того, что другие страны (смогут) заполучить его, остается реальной проблемой для Соединенных Штатов и их союзников».
«В этом нет сомнений», - указал помощник президента.
Он полагает, что инцидент на военном полигоне под Северодвинском демонстрирует попытки России продвинуться в создании средств доставки ядерного оружия. «Это пример того, что Россия пытается добиться технического прогресса в своих возможностях по доставке ядерного оружия. Очевидно, что что-то здесь пошло не так», - сказал он.
Инцидент на военном полигоне под Северодвинском (Архангельская область) произошел 8 августа. 10 августа госкорпорация «Росатом» проинформировала, что жертвами возгорания и последующего взрыва во время испытания ракеты на морской платформе стали пять ее сотрудников, трое госпитализированы.
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