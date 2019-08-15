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ООН: Более 5.6 млн детей в мире состоят в принудительном браке

ООН: Более 5.6 млн детей в мире состоят в принудительном браке
15 августа 2019 - 17:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Более 5,6 млн детей в мире состоят в принудительном браке. Лидером по числу таких случаев является Азиатско-Тихоокеанский регион, говорится в докладе Урмилы Бхоолы, специального докладчика ООН по вопросу о современных формах рабства, включая его причины и последствия.

По словам авторов, в основном жертвами детских браков становятся девочки. «Особенно страдают те, кто проживает в сельских общинах или имеет низкий уровень образования»,— говорится в документе, пишет «Ъ».

В нем сообщается, что детей незаконно перевозят внутри страны и за границу и продают для вступления в брак.

«Например, есть сведения о случаях на Ближнем Востоке и информация о продаже детей из Мьянмы в Китай»,— указывают авторы доклада.

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Kommersant.ru: ООН: более 5,6 млн детей в мире состоят в принудительном браке
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