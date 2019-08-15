ООН: Более 5.6 млн детей в мире состоят в принудительном браке
15 августа 2019 - 17:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Более 5,6 млн детей в мире состоят в принудительном браке. Лидером по числу таких случаев является Азиатско-Тихоокеанский регион, говорится в докладе Урмилы Бхоолы, специального докладчика ООН по вопросу о современных формах рабства, включая его причины и последствия.
По словам авторов, в основном жертвами детских браков становятся девочки. «Особенно страдают те, кто проживает в сельских общинах или имеет низкий уровень образования»,— говорится в документе, пишет «Ъ».
В нем сообщается, что детей незаконно перевозят внутри страны и за границу и продают для вступления в брак.
«Например, есть сведения о случаях на Ближнем Востоке и информация о продаже детей из Мьянмы в Китай»,— указывают авторы доклада.
Самое значимое
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
Последние новости
Amazon отдаст на благотворительность нераспроданные товары Программа стартует в сентябре и будет называться Fulfillment by Amazon Donations (FBA). Благодаря ей нуждающиеся смогут получать полезные вещи, отмечает ритейлер.
Новый миграционный закон Трампа в суде оспорили 13 штатов США Новые миграционные правила вступают в силу 15 октября.
Стрельба в Филадельфии: Пострадали 6 полицейских Неизвестные забаррикадировались в здании и стреляли по полицейским.
Только 3% российских туристов удается завязать курортный роман в Армении Большинство российских путешественников заводили новые романтические знакомства в России, а именно в Краснодарском крае.