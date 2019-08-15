Amazon отдаст на благотворительность нераспроданные товары
15 августа 2019 - 18:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Amazon запустит программу, в рамках которой будет передавать нераспроданные или возвращенные товары сторонних продавцов благотворительным организациям.
Программа стартует в сентябре и будет называться Fulfillment by Amazon Donations (FBA). Благодаря ей нуждающиеся смогут получать полезные вещи, отмечает ритейлер, пишут «Ведомости».
FBA будет запущен в США и Великобритании. В США Amazon будет работать с организацией Good360, которую компания называет «глобальным лидером в продуктовой филантропии», а в Великобритании – с такими организациями, как Newlife, Barnardo и «Армия спасения».
О том, что Amazon запускает эту программу, ранее написал CNBC. По данным телеканала, участие в FBA станет опцией по умолчанию для всех сторонних продавцов, однако они будут иметь возможность отказаться от этого. Задача программы, отмечает CNBC, – уменьшить количество товаров, которые приходится выбрасывать, найти им применение и помочь окружающей среде.
Основатель Amazon – Джефф Безос, возглавивший в этом году рейтинг Forbes богатейших бизнесменов мира. Его состояние оценивается в $131 млрд.
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