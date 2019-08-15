// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Ирландии аэропорт приостановил работу из-за пожара на самолете

В Ирландии аэропорт приостановил работу из-за пожара на самолете
15 августа 2019 - 18:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Руководство ирландского аэропорта Шэннон отменило ряд полетов после возникновения пожара на борту самолета Boeing 767 авиакомпании Omni Air International перед планировавшимся вылетом. 15 августа произошло возгорание шасси лайнера в то время, когда он уже начал движение по взлетно-посадочной полосе.

Самолет был остановлен, 14 пассажиров и 14 членов экипажа были эвакуированы и доставлены в терминал. Никто не пострадал. Огонь был потушен, самолет удален с взлетно-посадочной полосы. После этого аэропорт был вновь начал работу, сообщила авиакомпания, пишет Deutsche Welle.

Omni Air International является гражданской чартерной авиакомпанией, но перевозит военных и сотрудников Минобороны США и членов их семей. Ирландский аэропорт Шэннон часто используется для переброски американских военных для зарубежных операций.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Ирландский аэропорт Шэннон приостановил работу из-за пожара на самолете
 Самое значимое
Партия Зеленского лидирует на выборах в РадуПартия Зеленского лидирует на выборах в Раду
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Серия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненыхСерия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненых
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на военном складе в РФ
Бритвенная индустрия несет убытки из-за моды на бороды
В Италии хотят снизить налоги для подъема экономики страны
Во Флориде за сутки акулы напали на трех человек
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Архив за 15 августа 2019
Другие новости раздела
 Последние новости
Amazon отдаст на благотворительность нераспроданные товары Программа стартует в сентябре и будет называться Fulfillment by Amazon Donations (FBA). Благодаря ей нуждающиеся смогут получать полезные вещи, отмечает ритейлер.
Новый миграционный закон Трампа в суде оспорили 13 штатов США Новые миграционные правила вступают в силу 15 октября.
Стрельба в Филадельфии: Пострадали 6 полицейских Неизвестные забаррикадировались в здании и стреляли по полицейским.
Только 3% российских туристов удается завязать курортный роман в Армении Большинство российских путешественников заводили новые романтические знакомства в России, а именно в Краснодарском крае.