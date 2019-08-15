В Ирландии аэропорт приостановил работу из-за пожара на самолете
15 августа 2019 - 18:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Руководство ирландского аэропорта Шэннон отменило ряд полетов после возникновения пожара на борту самолета Boeing 767 авиакомпании Omni Air International перед планировавшимся вылетом. 15 августа произошло возгорание шасси лайнера в то время, когда он уже начал движение по взлетно-посадочной полосе.
Самолет был остановлен, 14 пассажиров и 14 членов экипажа были эвакуированы и доставлены в терминал. Никто не пострадал. Огонь был потушен, самолет удален с взлетно-посадочной полосы. После этого аэропорт был вновь начал работу, сообщила авиакомпания, пишет Deutsche Welle.
Omni Air International является гражданской чартерной авиакомпанией, но перевозит военных и сотрудников Минобороны США и членов их семей. Ирландский аэропорт Шэннон часто используется для переброски американских военных для зарубежных операций.
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