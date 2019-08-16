Президент Армении выразил соболезнования лидеру Индии в связи с жертвами наводнений

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Индии Раму Нату Ковинду в связи с сотнями человеческих жертв и разрушениями вызванными происшедшими в Индии наводнениями и оползнями. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Саркисян выразил свое сочувствие Ковинду и дружественному народу Индии, пожелав родным и близким погибших мужества духа и выдержки, а раненым - скорейшего выздоровления.

Около 300 человек погибли за прошедшие две недели в различных районах Индии в результате муссонных ливней и спровоцированных ими наводнений