«Победа» возобновила продажу авиабилетов в Армению
16 августа 2019 - 17:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Авиакомпания «Победа» возобновляет 16 августа продажу авиабилетов в Гюмри (Армения). Об этом сообщил официальный представитель авиакомпании, пишет ТАСС.
Продажи на зимнее расписание полетов были приостановлены в начале августа из-за разногласий с аэропортом.
«Сегодня мы возобновляем продажу рейсов в Гюмри: аэропорт пообещал принять все необходимые меры по контролю качества топливозаправочного процесса. Мы очень рады, что наши клиенты снова полетят в Гюмри», - сказал он.
«Победа» приостановила продажу авиабилетов на рейсы в Армению с зимнего сезона 6 августа. Как сообщал тогда источник, решение о приостановке связано с тем, что «топливозаправочная компания периодически практикует недолив топлива». Он говорил, что авиакомпания неоднократно обращалась к руководству аэропорта с просьбой разобраться в ситуации.
Как говорится в письме генерального менеджера аэропорта Гюмри Марсело Венде, аэропорт извинился за инцидент с недоливом топлива в начале года и пообещал, что «виновные будут выявлены и наказаны».
На данный момент «Победа» выполняет 10 рейсов в неделю из Москвы в Гюмри (оттуда предлагается перевозка до Еревана), в зимнем сезоне было запланировано семь рейсов в неделю.
Лоукостер открыл рейсы в Гюмри в декабре 2016 года.
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