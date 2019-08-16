«Победа» возобновила продажу авиабилетов в Армению

PanARMENIAN.Net - Авиакомпания «Победа» возобновляет 16 августа продажу авиабилетов в Гюмри (Армения). Об этом сообщил официальный представитель авиакомпании, пишет ТАСС.

Продажи на зимнее расписание полетов были приостановлены в начале августа из-за разногласий с аэропортом.

«Сегодня мы возобновляем продажу рейсов в Гюмри: аэропорт пообещал принять все необходимые меры по контролю качества топливозаправочного процесса. Мы очень рады, что наши клиенты снова полетят в Гюмри», - сказал он.

«Победа» приостановила продажу авиабилетов на рейсы в Армению с зимнего сезона 6 августа. Как сообщал тогда источник, решение о приостановке связано с тем, что «топливозаправочная компания периодически практикует недолив топлива». Он говорил, что авиакомпания неоднократно обращалась к руководству аэропорта с просьбой разобраться в ситуации.

Как говорится в письме генерального менеджера аэропорта Гюмри Марсело Венде, аэропорт извинился за инцидент с недоливом топлива в начале года и пообещал, что «виновные будут выявлены и наказаны».

На данный момент «Победа» выполняет 10 рейсов в неделю из Москвы в Гюмри (оттуда предлагается перевозка до Еревана), в зимнем сезоне было запланировано семь рейсов в неделю.

Лоукостер открыл рейсы в Гюмри в декабре 2016 года.