Из «Красного креста» еще не навестили оказавшегося в Азербайджане армянского военнослужащего

PanARMENIAN.Net - Представители Международного комитета Красного креста (МККК) пока не навестили оказавшегося в Азербайджане армянского военнослужащего Араика Казаряна. Об этом сообщила руководитель программ по коммуникации армянского офиса МККК Зара Аматуни, передает Радио Азатутюн.

«В данный момент продолжается диалог представителей МККК с представителями соответствующих властей по этому вопросу», - сказала Аматуни, не указав ничего конкретного о сроках.

«Обычно порядок таков, что мы пытаемся незамедлительно, как можно скорее организовать встречу, но в данный момент я не могу говорить о сроках. В одном случае это может быть очень быстро, в другом – немного позже», - сказала руководитель программ по коммуникации армянского офиса МККК.

Араик Казарян родом из села Ехегис Вайоцдзорской области. Новость о том, что он оказался на азербайджанской стороне, распространилась 13 августа. Министерство обороны Нагорного Карабаха подтвердило информацию, отметив, что военнослужащий покинул боевую позицию на оборонительном участке одной из воинских частей АО, дислоцированной в юго-восточном направлении, при пока не выясненных обстоятельствах.

Азербайджанские СМИ со ссылкой на Минобороны Азербайджана утверждают, что военнослужащего задержали у боевой позиции Физули и что «причиной его дезертирства стало бесчеловечное обращение в воинской части».

Министр обороны Армении Давид Тоноян назвал информацию в азербайджанских СМИ пропагандой. Министр уверен, что Араик Казарян оказался на азербайджанской стороне, заблудившись.