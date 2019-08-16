Глава МИД Арцаха встретился с новоназначенным руководителем программы The HALO Trust в НКР
16 августа 2019 - 17:16 AMT
PanARMENIAN.Net - 16 августа министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масис Маилян принял новоназначенного руководителя программы международной неправительственной организации The HALO Trust в Арцахе Эдварда Роберта Сафрета. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.
На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся дальнейшей деятельности The HALO Trust по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов на территории республики, а также перспектив финансирования организации.
Министр выразил удовлетворение проведенной сотрудниками организации работой по обеспечению безопасности жизни населения страны и подтвердил готовность внешнеполитического ведомства и далее содействовать в реализации гуманитарных программ в Арцахе.
Маилян пожелал новому руководителю успехов в осуществлении важной миссии.
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