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Глава МИД Арцаха встретился с новоназначенным руководителем программы The HALO Trust в НКР

Глава МИД Арцаха встретился с новоназначенным руководителем программы The HALO Trust в НКР
16 августа 2019 - 17:16 AMT

PanARMENIAN.Net - 16 августа министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масис Маилян принял новоназначенного руководителя программы международной неправительственной организации The HALO Trust в Арцахе Эдварда Роберта Сафрета. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.

На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся дальнейшей деятельности The HALO Trust по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов на территории республики, а также перспектив финансирования организации.

Министр выразил удовлетворение проведенной сотрудниками организации работой по обеспечению безопасности жизни населения страны и подтвердил готовность внешнеполитического ведомства и далее содействовать в реализации гуманитарных программ в Арцахе.

Маилян пожелал новому руководителю успехов в осуществлении важной миссии.

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