Путин присвоил звания Героев РФ летчикам, посадившим самолет на кукурузном поле

PanARMENIAN.Net - Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье и наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.

«Мною подписан Указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского», - сказал президент, открывая совещание с постоянными членами совбеза РФ, пишет ТАСС.

«Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа - орденами Мужества», - сообщил Путин.

Как отмечается в тексте указа, опубликованного на сайте Кремля, звания Героев России присвоены летчикам «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях», а ордена Мужества вручаются остальным членам экипажа «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях».

Звания Героев России присвоены командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину. Орденов Мужества удостоены старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, а также бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева и Яна Ягодина.

Самолет А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» 15 августа выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей. Как добавляют в СК РФ, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.