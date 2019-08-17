Протестующие в Гонконге призвали бойкотировать фильм «Мулан» от Disney

PanARMENIAN.Net - Актриса Лю Ифэй, сыгравшая главную роль в фильме «Мулан» от Disney, выразила поддержку полиции Гонконга, которую участники митингов обвиняют в применении силы для подавления протестов.

«Я поддерживаю полицию Гонконга. Можете теперь нападать на меня. Какой позор для Гонконга», — написала Ифэй в китайской социальной сети Weibo. К записи Лю прикрепила ссылку на материал проправительственного ресурса «Жэньминь жибао», пишет Bird in Flight со ссылкой на СNN.

После этого в твиттере был запущен хештег #BoycottMulan. Пользователи соцсети обвинили актрису в поддержке жестокости полиции и напомнили, что Ифэй — гражданка США. В то же время в Weibo Лю поддержали: ее пост собрал более 70 тысяч лайков.

В июне в Гонконге начались акции протеста против принятия закона об экстрадиции в Китай. 9 июня на улицы, по данным организаторов, вышло более миллиона человек — это самый массовый местный протест за последние 20 лет. Как утверждают власти Гонконга, в тот день в митингах участвовало не более 250 тысяч человек. Недовольство вылилось в столкновения между полицией и протестующими: силовики разгоняли участников неутихавших протестов с помощью слезоточивого газа и резиновых пуль из пневматического оружия, что привело к сотням пострадавших.