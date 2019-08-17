Протестующие в Гонконге призвали бойкотировать фильм «Мулан» от Disney
17 августа 2019 - 10:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Актриса Лю Ифэй, сыгравшая главную роль в фильме «Мулан» от Disney, выразила поддержку полиции Гонконга, которую участники митингов обвиняют в применении силы для подавления протестов.
«Я поддерживаю полицию Гонконга. Можете теперь нападать на меня. Какой позор для Гонконга», — написала Ифэй в китайской социальной сети Weibo. К записи Лю прикрепила ссылку на материал проправительственного ресурса «Жэньминь жибао», пишет Bird in Flight со ссылкой на СNN.
После этого в твиттере был запущен хештег #BoycottMulan. Пользователи соцсети обвинили актрису в поддержке жестокости полиции и напомнили, что Ифэй — гражданка США. В то же время в Weibo Лю поддержали: ее пост собрал более 70 тысяч лайков.
В июне в Гонконге начались акции протеста против принятия закона об экстрадиции в Китай. 9 июня на улицы, по данным организаторов, вышло более миллиона человек — это самый массовый местный протест за последние 20 лет. Как утверждают власти Гонконга, в тот день в митингах участвовало не более 250 тысяч человек. Недовольство вылилось в столкновения между полицией и протестующими: силовики разгоняли участников неутихавших протестов с помощью слезоточивого газа и резиновых пуль из пневматического оружия, что привело к сотням пострадавших.
Самое значимое
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
Последние новости
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 120 раз За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 2300 выстрелов.
СМИ: Протестующие в Гонконге призывают к массовому снятию денег в банкоматах Крупные банки заявили, что обладают достаточными запасами банкнот и будут следить за развитием событий
Глава МИД Арцаха встретился с новоназначенным руководителем программы The HALO Trust в НКР На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся дальнейшей деятельности The HALO Trust по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов на территории республики
Из «Красного креста» еще не навестили оказавшегося в Азербайджане армянского военнослужащего «В данный момент продолжается диалог представителей МККК с представителями соответствующих властей по этому вопросу», - сказала Аматуни, не указав ничего конкретного о сроках.