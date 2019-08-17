Подозреваемый в атаке на мечеть в Норвегии дает показания

PanARMENIAN.Net - Обвиняемый в терроризме, убийстве и попытке убийства 21-летний гражданин Норвегии Филип Мансхаус, по версии следствия, около недели назад совершивший нападение на мечеть «Аль-Нур» в пригороде Осло вечером 16 августа после четырехчасового допроса в полиции подтвердил правильность изложенных прокуратурой фактов. Об этом сообщила его адвокат Унни Фрис.

При этом она, однако, оговорилась, что формально ее клиент пока не признал себя виновным по указанным статьям, пишет Deutsche Welle.

«Я не могу комментировать суть высказываний. Тем не менее я могу сказать, что он сегодня дал показания. Все прошло хорошо», - подчеркнула защитник. По словам юриста, ее подзащитный начал сотрудничать со следствием после предшествовавшего этому троекратного отказа общаться с полицией.

«Его объяснения внесли важный вклад в продолжение расследования», - в свою очередь заявил прокурор Пол-Фредрик Йорт Краби. Он добавил, что, по его впечатлению, подобное решение было принято «абсолютно добровольно», без принуждения со стороны правоохранительных органов.

10 августа мужчина, имевший при себе минимум две единицы огнестрельного оружия в мечеть в пригороде Осло и открыл беспорядочную стрельбу по молившимся. В результате нападения был ранен 65-летний посетитель мечети, который смог обезвредить нападавшего.

Обвиняемый также подозревается в убийстве своей 17-летней сводной сестры. По данным СМИ, у девушки - китайские корни, она была удочерена женщиной, состоящей в гражданском браке с отцом преступника. По версии следствия, поводом для ее убийства стало либо то, что она знала о готовящейся атаке в мечети и пыталась предотвратить ее, либо расистские мотивы. С 12 августа Филип Мансхаус содержится в следственном изоляторе по постановлению суда.