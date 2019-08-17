Грузия и США подпишут 3-летний договор о сотрудничестве в сфере обороны
17 августа 2019 - 12:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Грузия и США через несколько дней подпишут договор о сотрудничестве в военной сфере, рассчитанный на три года. Об этом 17 августа заявил министр обороны Грузии Леван Изория по итогам встречи с новым военным атташе США полковником Стефани Бегли.
«Через несколько дней у нас будет возможность подписать договор о трехлетнем сотрудничестве. В последующие годы вместе с полковником Стефани Бегли и ее командой мы в Грузии принципиально продолжим ту успешную политику, которую осуществляют США вместе с оборонным ведомством, что в первую очередь служит усилению наших оборонительных возможностей», - сказал Изория. Подробности о договоре он не сообщил, пишет ТАСС.
В оборонном ведомстве вместе с Бегли находился бывший военный атташе посольства США Джефри Хартсман, которому Изория передал медаль Чести от президента Грузии и подарки на память. Глава грузинского оборонного ведомства поблагодарил Хартсмана за поддержку Сил обороны Грузии, за вклад, внесенный в процесс углубления сотрудничества между двумя странами, и пожелал удачи в будущей работе.
Грузия и США сотрудничают с 1992 года в сферах политики, экономики, торговли, а с конца 1990-х годов - обороны и безопасности. В январе 2009 года в Вашингтоне была оформлена Хартия стратегического партнерства двух стран, предусматривающая сотрудничество в сферах безопасности, обороны, торговли, экономики, культуры и гуманитарной области. В 2016 году в Тбилиси был подписан меморандум об углублении партнерства в сфере обороны и безопасности. Весной 2018 года началась реализация программы готовности обороны Грузии, в рамках которой в 2018-2020 годах при помощи США будет осуществлено обучение девяти батальонов Сил обороны Грузии, первый такой батальон был подготовлен в июле прошлого года.
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