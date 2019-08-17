ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 120 раз
17 августа 2019 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 11 по 17 августа на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 120 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 2300 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают выступать на передовой с диктующих позиций и предпринимают необходимые шаги для надежной организации охраны боевых позиций.
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