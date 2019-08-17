ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 120 раз

PanARMENIAN.Net - В период с 11 по 17 августа на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 120 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 2300 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают выступать на передовой с диктующих позиций и предпринимают необходимые шаги для надежной организации охраны боевых позиций.