Министр обороны Армении отправится в Москву: Встретится с Шойгу
17 августа 2019 - 16:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр обороны Армении Давид Тоноян в Москве примет участие в церемониях награждения участников и закрытия пятых юбилейных Армейских международных игр 2019. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.
В рамках визита намечена встреча главы Минобороны Армении с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
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