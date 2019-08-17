Пожар в гостинице в Одессе: 8 человек погибли, среди пострадавших армян нет

PanARMENIAN.Net - В ночь на 17 августа пожар вспыхнул в гостинице «Токио Стар» в Одессе.

В результате пожара 8 человек погибли, госпитализированы, как минимум, десять человек.

В числе пострадавших нет армян, сообщил посол РА в Украине Тигран Сейранян.

«Согласно данным полиции, среди пострадавших граждан РА и армян нет. Пока установлены личности не всех погибших», - отметил он.

Генконсульство Армении в Одессе находится на связи с местной полицией и структурами ЧС.