Пожар в гостинице в Одессе: 8 человек погибли, среди пострадавших армян нет
17 августа 2019 - 15:50 AMT
PanARMENIAN.Net - В ночь на 17 августа пожар вспыхнул в гостинице «Токио Стар» в Одессе.
В результате пожара 8 человек погибли, госпитализированы, как минимум, десять человек.
В числе пострадавших нет армян, сообщил посол РА в Украине Тигран Сейранян.
«Согласно данным полиции, среди пострадавших граждан РА и армян нет. Пока установлены личности не всех погибших», - отметил он.
Генконсульство Армении в Одессе находится на связи с местной полицией и структурами ЧС.
Самое значимое
Российская делегация во главе с Патрушевым будет находиться в республике по приглашению секретаря армянского Совбеза Армена Григоряна
Наличествующие в заявлении нападки личного характера достойны осуждения и свидетельствуют о существующей в Азербайджане культуре нетерпимости и ненависти к армянскому народу, которая направляется и поощряется властями Азербайджана.
Демократы Брэд Шерман и Тиджей Кокс из Палаты представителей США ведут кампанию в Конгрессе, призывающую администратора USAID Марка Грина сохранить программу разминирования в Арцахе.
В частности, согласно закону, правом получить РВП вне квоты будут наделены граждане, которые родились на территории России; являются гражданами Украины или лицами без гражданства и имеют статус беженца
Partner news
Самое читаемое в разделе
Пашинян – азербайджанскому журналисту: Как могут люди оккупировать территорию, где родились их предки
Последние новости
В Москве проходят одиночные пикеты «за честные выборы» Поддержать участников вышли журналист Сванидзе, политик Митрохин, муниципальный депутат Азар.
Министр обороны Армении отправится в Москву: Встретится с Шойгу В рамках визита намечена встреча главы Минобороны Армении с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
Грузия и США подпишут 3-летний договор о сотрудничестве в сфере обороны Грузия и США сотрудничают с 1992 года в сферах политики, экономики, торговли, а с конца 1990-х годов - обороны и безопасности.
Подозреваемый в атаке на мечеть в Норвегии дает показания По словам адвоката, до этого 21-летний норвежец Филип Мансхаус троекратно отказывался сотрудничать со следствием.