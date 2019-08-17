В Москве проходят одиночные пикеты «за честные выборы»
17 августа 2019 - 16:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Одиночные пикеты «за честные выборы и против политических репрессий» проходят 17 августа в Москве. Столичная мэрия не согласовала массовые пикеты (число участников - до 50 человек), связав это«с нарушениями в оформлении уведомлений».
Одиночные акции проводятся по инициативе муниципальных депутатов на Страстном, Сретенском и Петровском бульварах. Кроме того, в знак солидарности митингующие вышли к зданию Гостиного двора в Санкт-Петербурге, пишет Deutsche Welle.
У памятника Владимиру Высоцкому, недалеко от Петровских ворот, собралось несколько десятков человек, среди них много журналистов в желтых жилетах с надписью: Press. Возле Пушкинской площади установлены ограждения. Вдоль бульваров стоят автозаки, у скульптуры барда дежурят сотрудники полиции и Росгвардии.
Одной из первых на пикет вышла активистка Мария Размерова. Женщина-инвалид пикетировала на коляске и держала в руках два плаката: «Нарушителей конституции к ответу!» и «Требуем допустить независимых кандидатов на выборы». К ней подходили сотрудники полиции, однако не задержали. Женщина сказала, что если ее поместят в автозак, она не проживет и нескольких часов.
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