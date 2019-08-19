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Джордж Мартин: Окончание «Игры престолов» стало для меня избавлением

Джордж Мартин: Окончание «Игры престолов» стало для меня избавлением
19 августа 2019 - 10:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин признался, что завершение популярного сериала «Игра престолов» стало для него избавлением.

«Я не думаю, что сериал дался мне легко. Каждый день я садился писать и, даже если у меня был хороший день, я чувствовал себя ужасно, потому что думал: «Боже мой, я должен закончить книгу. Я написал только четыре страницы, а должен был 40», — рассказал он, пишет РИА Новости со ссылкой на Guardian.

Мартин также отметил, что финал сериала и неоднозначная реакция фанатов на него никак не отразятся на его будущих книгах.

«Это ничего не меняет. Ты не можешь угодить всем, поэтому ты должен угодить себе», — добавил писатель. Что касается догадок поклонников касательно будущих книг, то, по словам Мартина, некоторые соответствуют действительности, а некоторые нет. «Они узнают, когда я закончу», — заключил он.

Телесериал «Игра престолов» снят по фэнтези-циклу «Песнь льда и пламени». Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где несколько аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

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George R.R. Martin says "Game Of Thrones" being over is "freeing"
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