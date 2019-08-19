Таможня РФ изменила правила проверки багажа
19 августа 2019 - 11:26 AMT
PanARMENIAN.Net - С 19 августа в РФ вступают в силу новые правила фитосанитарного контроля, которые будут действовать в порядке эксперимента до 2022 года.
Если вес фруктов, овощей, семян или прочей продукции растительного происхождения будет превышать пять килограммов, потребуют фитосанитарный сертификат. В случае его отсутствия продукцию изымут и отправят обратно или уничтожат, пишет «Российская газета».
О принятом решении таможня проинформирует через единую систему межведомственного электронного взаимодействия Россельхознадзор. Также сертификат потребуется для провоза на территорию России саженцев или срезанных цветов. Без сертификата допускается провоз не более трех букетов по 15 цветков в каждом.
Проверять будут багаж пассажиров судов, самолетов, поездов, а также членов их экипажей и поездных бригад. Кроме того, осматривать станут и автомобили.
Такие правила вводятся на нескольких пунктах пропуска через госграницу РФ. В частности, это пункты пропуска, расположенные на территории Свободного порта Владивосток.
Также проверять наличие фруктов и овощей в багаже таможенники будут на трех автомобильных пунктах пропуска. Это пункты пропуска Вяртсиля в Карелии на границе с Финляндией, Шумилкино в Псковской области на границе с Эстонией и Яраг-Казмаляр в Дагестане на границе с Азербайджаном.
Кстати, такие же правила провоза овощей, фруктов и цветов действуют и в других пунктах пропуска, только там осматривать багаж должны представители Россельхознадзора.
Под правила подпадают многие фрукты, например, ананасы, инжир, гуава, авокадо, манго, мангостан, абрикосы, вишня, персики, сливы, цитрусовые. Также правила действуют в отношении многих овощей, например, томатов, капусты, моркови, огурцов, картофеля.
Самое значимое
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
Последние новости
ФИФА представила претендентов на звание автора лучшего гола года Среди кандидатов на приз имени Ференца Пушкаша шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович и аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси
В работе Instagram вновь произошел глобальный сбой Пользователи жалуются на проблемы с отправлением сообщений в Direct, загрузкой фото и обновлением ленты.
Netflix снимет сериал об Элвисе Пресли Анонс сериала приурочен к 42-й годовщине со дня смерти музыканта: Элвис Пресли скончался 16 августа 1977 года.
Более тысячи человек стали жертвами наводнений в Индии Наводнения в Индии были вызваны муссонными ливнями, в результате погибли 1038 человек.