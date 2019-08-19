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В Москве прошел концерт в поддержку сестер Хачатурян: Пришли сотни человек

В Москве прошел концерт в поддержку сестер Хачатурян: Пришли сотни человек
19 августа 2019 - 11:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Благотворительный концерт в поддержку сестер Хачатурян состоялся в Москве 18 августа. Целью его организаторов было привлечь внимание общественности к проблеме домашнего насилия и продемонстрировать солидарность с сестрами Хачатурян, обвиняемыми в убийстве годами издевавшегося над ними отца. На концерт пришли сотни человек.

По словам поэта Оксаны Васякиной, выступившей одним из организаторов концерта, в России жертвы насилия остаются одни. «Они не имеют никакой поддержки, подчас даже со стороны закона», - рассказала активистка. Нынешнюю акцию в поддержку сестер Хачатурян она называет общественным протестом, пишет Deutsche Welle.

Организаторы и участники концерта, на котором в том числе выступила и группа Pussy Riot, требуют переквалифицировать обвинение в отношении сестер Хачатурян в дело об убийстве в целях необходимой самообороны, а также принять законы о домашнем насилии и самообороне. Как сообщается на сайте некоммерческого проекта Activatica, посвященного гражданскому активизму в России, все собранные на акции средства будут переданы адвокатам и психологам, поддерживающим девушек.

В июле 2018 года на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария.

14 июня 2019 года сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В качестве мотива были приведены многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие. По данной статье им грозит до 20 лет лишения свободы.

В России дело вызвало огромный общественный резонанс. За последние месяцы в разных городах страны состоялись многочисленные одиночные пикеты и митинги в поддержку девушек. Тысячи человек подписали в интернете петиции на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина и генерального прокурора РФ Юрия Чайки с требованием прекратить уголовное преследование сестер Хачатурян. Московская мэрия уже 4 раза отказывала активисткам в проведении в Москве маршей в поддержку сестер.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: На концерт в поддержку сестер Хачатурян пришли сотни москвичей
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