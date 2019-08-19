Армянский гимнаст победил на Открытом турнире в Израиле

PanARMENIAN.Net - Член сборной Армении по спортивной гимнастике Ваагн Давтян завоевал золотую медаль на международном турнире в Тель-Авиве.

В Открытом чемпионате Израиля по спортивной гимнастике приняли участие спортсмены из разных стран, в том числе - из Армении.

В упражнении на кольцах чемпионом стал серебряный призер Европейских игр Ваагн Давтян, а чемпион Европейских игр Артур Давтян в том же упражнении завоевал серебряную медаль.

Спортсмены соревновались в Израиле под руководством главного тренера Акопа Серобяна и тренера Соса Саргсяна.