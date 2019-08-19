Армянский гимнаст победил на Открытом турнире в Израиле
19 августа 2019 - 12:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Член сборной Армении по спортивной гимнастике Ваагн Давтян завоевал золотую медаль на международном турнире в Тель-Авиве.
В Открытом чемпионате Израиля по спортивной гимнастике приняли участие спортсмены из разных стран, в том числе - из Армении.
В упражнении на кольцах чемпионом стал серебряный призер Европейских игр Ваагн Давтян, а чемпион Европейских игр Артур Давтян в том же упражнении завоевал серебряную медаль.
Спортсмены соревновались в Израиле под руководством главного тренера Акопа Серобяна и тренера Соса Саргсяна.
Самое значимое
За выход в полуфинал Хачанов поспорит с немцем Александром Зверевым.
Боксер одержал уверенную победу техническим нокаутом в 10-м раунде
Сборная Армении по футболу улучшила позиции в рейтинге, поднявшись на 9 пунктов и заняв 97 место.
Амоян боролся за золотую медаль с молдаванином Михаем Петичем и одержал победу со счетом 8:0 за 2 минуты 30 секунд.
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Дуэйн Джонсон женился на певице с армянскими корнями Бракосочетание прошло 18 августа. Чету Джонсон поздравил комик Кевин Харт, актриса Карен Гиллан и другие знаменитости.
В работе Instagram вновь произошел глобальный сбой Пользователи жалуются на проблемы с отправлением сообщений в Direct, загрузкой фото и обновлением ленты.
Разведка США раскрыла собственную версию аварии в Чернобыле Аргументировали спецагенты такие выводы тем, что в каждом из реакторов РБМК-1000 было слишком много работников для тех цифр о пострадавших, о которых заявляли в СССР.
Netflix снимет сериал об Элвисе Пресли Анонс сериала приурочен к 42-й годовщине со дня смерти музыканта: Элвис Пресли скончался 16 августа 1977 года.