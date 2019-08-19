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Армения - самое популярное зарубежное направление у россиян этим летом

Армения - самое популярное зарубежное направление у россиян этим летом
19 августа 2019 - 13:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения стала самым популярным зарубежным направлением среди россиян этим летом. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет ТАСС.

Армения занимает первое место среди зарубежных направлений второе лето подряд: в среднем 8,5% всех купленных авиабилетов приходится именно на эту страну.

Также среди лидеров Италия и Турция, которые годом ранее занимали пятое и десятое место соответственно. При этом ранее в топ-3 также входила Грузия, прямое авиасообщение с которой было приостановлено с 8 июля 2019 года. В этом сезоне Грузии удалось удержаться на пятом месте рейтинга «благодаря крупному туристическому потоку в июне», отмечается в исследовании.

В десятку популярных зарубежных направлений также вошли Испания, Узбекистан, Германия, Таджикистан, Франция и Киргизия. При этом из топ-10 выбыли Молдавия и Украина.

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Tass.ru: Армения стала самым популярным зарубежным направлением среди россиян этим летом
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