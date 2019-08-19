Более тысячи человек стали жертвами наводнений в Индии

PanARMENIAN.Net - Всего с июня из-за наводнений в Индии погибли более тысячи человек.

В девяти регионах, главным образом на северо-востоке и на западе страны, ливни унесли жизни 1038 человек, заявляет «министерство родного края» Индии. Большинство их них утонули, погибли из-за оползней или обрушения зданий, пишет Deutsche Welle.

Так, в штате Махараштра погибли 245 человек, в Керале - 155, в Западной Бенгалии - 154, в Бихаре - 130. Наводнения в Индии были вызваны муссонными ливнями.

Сезон дождей, как правило, длится в этом регионе до сентября.