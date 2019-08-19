Более тысячи человек стали жертвами наводнений в Индии
19 августа 2019 - 13:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Всего с июня из-за наводнений в Индии погибли более тысячи человек.
В девяти регионах, главным образом на северо-востоке и на западе страны, ливни унесли жизни 1038 человек, заявляет «министерство родного края» Индии. Большинство их них утонули, погибли из-за оползней или обрушения зданий, пишет Deutsche Welle.
Так, в штате Махараштра погибли 245 человек, в Керале - 155, в Западной Бенгалии - 154, в Бихаре - 130. Наводнения в Индии были вызваны муссонными ливнями.
Сезон дождей, как правило, длится в этом регионе до сентября.
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