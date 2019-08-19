В США задержаны подозреваемые в подготовке массовых убийств

PanARMENIAN.Net - Полиция США задержала троих человек, подозреваемых в подготовке массовых убийств.

Это 22-летний Брэндон Вэгшол, 25-летний Тристан Скотт и 20-летний Джеймс Патрик Рирдон. Их задержали в Коннектикуте, Флориде и Огайо, пишет «Дождь» со ссылкой на CNN.

Вэгшола, как утверждают в полиции задержали после того, как он заинтересовался совершением массового убийства в фейсбуке, Скотта — после того, как он отправил несколько сообщений своей бывшей девушки, в которых угрожал устроить массовое убийство, Рирдона — после того, как он угрожал устроить стрельбу в еврейском центре.

В начале августа в США произошло два массовых убийства за сутки — девять человек погибли в результаты стрельбы рядом с баром, 20 человек погибли при стрельбе в супермаркете.