Netflix снимет сериал об Элвисе Пресли
19 августа 2019 - 16:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Стриминговый сервис Netflix объявил о своих планах выпустить комедийный сериал Agent King («Агент Король») о певце Элвисе Пресли.
Сериальный Элвис станет агентом секретной правительственной программы, чтобы защищать страну «от темных сил». В то же время Пресли будет продолжать свою карьеру звезды рок-н-ролла, пишет Bird in Flight со ссылкой на Variety.
Анонс сериала приурочен к 42-й годовщине со дня смерти музыканта: Элвис Пресли скончался 16 августа 1977 года.
Одним из соавторов предстоящего сериала является вдова певца Присцилла Пресли. «С раннего детства Элвис мечтал стать супергероем, борющимся с преступностью и спасающим мир. «Агент Король» позволяет ему сделать это», — сказала она.
Сценарий для «Агента Короля» напишет Майк Арнольд, который работал над мультфильмом о шпионах «Арчер». Авторы проекта не сообщили, когда сериал появится на платформе.
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