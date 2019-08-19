Разведка США раскрыла собственную версию аварии в Чернобыле

PanARMENIAN.Net - Американское правительство рассекретило отчет собственной разведки, касательно событий, случившихся на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.

Документ появился в Национальном архиве безопасности США и в нем говорится, что в первые дни после инцидента на ЧАЭС американские спецслужбы предположили гибель большего числа людей, чем заявлялось в официальных обращениях правительства СССР, пишет Ferra.ru.

Аргументировали спецагенты такие выводы тем, что в каждом из реакторов РБМК-1000 было слишком много работников для тех цифр о пострадавших, о которых заявляли в СССР.

«В ночную смену дежурят 25-35 человек. Поскольку 3-й и 4-й энергоблоки расположены близко друг к другу, число людей вокруг реактора могло составлять до 70», — говорится в секретном докладе от 2 мая 1986 года на имя госсекретаря США Джорджа Шульца от его заместителя Мортона Абрамовица.

26 апреля 1986 года произошел взрыв в реакторе на Чернобыльской АЭС, это привело к радиоактивному загрязнению 155 000 кв км территории бывшего СССР. В то время там проживали почти 7 млн человек. Вскоре после аварии в 30 км от атомной станции была установлена зона отчуждения. Города Припять и Чернобыль были полностью эвакуированы.