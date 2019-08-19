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В работе Instagram вновь произошел глобальный сбой

В работе Instagram вновь произошел глобальный сбой
19 августа 2019 - 18:20 AMT

PanARMENIAN.Net - Сбой в работе социальной сети Instagram произошел 19 августа сразу в нескольких странах. Об этом сообщил сервис по отслеживанию неполадок сайтов Downdetector.

Пользователи жалуются на проблемы с отправлением сообщений в Direct, загрузкой фото и обновлением ленты, пишет «Ъ».

На работу сети пожаловались пользователи в Западной Европе, США, Японии, Турции и Бразилии, а также в РФ.

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Kommersant.ru: В работе Instagram произошел глобальный сбой
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