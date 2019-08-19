ФИФА представила претендентов на звание автора лучшего гола года
19 августа 2019 - 18:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Международная федерация футбола (ФИФА) представила претендентов на звание автора лучшего гола 2019 года.
Среди кандидатов на приз имени Ференца Пушкаша шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович и аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси, пишет Lenta.ru.
Также ФИФА представила в качестве претендентов на приз форварда «РБ Лейпциг» Матеуса Кунья, атакующего хавбека «Ривер Плейт» перуанца Хуана Кинтеро, нападающую женской сборной Камеруна Аджару Нчут, форварда «Сампдории» Фабио Квальяреллу, форварда женской сборной США Эми Родригес, хавбека женской сборной Северной Ирландии Билли Симпсон, полузащитника «Кристал Пэлас» Андроса Таунсенда и нападающего «Дебрецена» Даниэля Зсори.
Приз имени Ференца Пушкаша вручается автору самого красивого мяча года. В 2018-м обладателем приза стал египетский форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах.
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