Дуэйн Джонсон женился на певице с армянскими корнями

PanARMENIAN.Net - Американский актер и рестлер Дуэйн Джонсон, известный также под псевдонимом «Скала», женился на своей невесте с армянскими корнями Лорен Хашиан, церемония прошла на Гавайях. Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Instagram 19 августа.

В описании к фото он написал «Мы согласны». Бракосочетание прошло 18 августа. Чету Джонсон поздравил комик Кевин Харт, актриса Карен Гиллан и другие знаменитости, пишут «Известия».

Джонсон встречался с Хашиан последние 12 лет. За это время у них родились две дочери — Жасмин (в 2015 году) и Тиана (в 2018-м). Это не первый брак актера — в 2007 году он развелся с Дэни Гарсия, от которой у него тоже есть дочь.

Лорен Хашиан родилась 8 сентября 1984 года в Линфилде, штат Массачусетс, она второй ребенок рок-музыканта Джона Томаса (Сайба) Хашиана, в чьих венах текла кровь итальянских и армянских эмигрантов, и танцовщицы и модели Сьюзанн Джипп.