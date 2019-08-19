Дуэйн Джонсон женился на певице с армянскими корнями
19 августа 2019 - 18:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский актер и рестлер Дуэйн Джонсон, известный также под псевдонимом «Скала», женился на своей невесте с армянскими корнями Лорен Хашиан, церемония прошла на Гавайях. Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Instagram 19 августа.
В описании к фото он написал «Мы согласны». Бракосочетание прошло 18 августа. Чету Джонсон поздравил комик Кевин Харт, актриса Карен Гиллан и другие знаменитости, пишут «Известия».
Джонсон встречался с Хашиан последние 12 лет. За это время у них родились две дочери — Жасмин (в 2015 году) и Тиана (в 2018-м). Это не первый брак актера — в 2007 году он развелся с Дэни Гарсия, от которой у него тоже есть дочь.
Лорен Хашиан родилась 8 сентября 1984 года в Линфилде, штат Массачусетс, она второй ребенок рок-музыканта Джона Томаса (Сайба) Хашиана, в чьих венах текла кровь итальянских и армянских эмигрантов, и танцовщицы и модели Сьюзанн Джипп.
Самое значимое
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
Последние новости
ФИФА представила претендентов на звание автора лучшего гола года Среди кандидатов на приз имени Ференца Пушкаша шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович и аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси
В работе Instagram вновь произошел глобальный сбой Пользователи жалуются на проблемы с отправлением сообщений в Direct, загрузкой фото и обновлением ленты.
Netflix снимет сериал об Элвисе Пресли Анонс сериала приурочен к 42-й годовщине со дня смерти музыканта: Элвис Пресли скончался 16 августа 1977 года.
Армения - самое популярное зарубежное направление у россиян этим летом Также среди лидеров Италия и Турция, которые годом ранее занимали пятое и десятое место соответственно