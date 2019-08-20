СМИ: Apple потратила более $6 млрд на производство своих шоу и фильмов
20 августа 2019 - 10:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Apple потратила более $6 млрд на производство оригинальных шоу и фильмов в преддверии запуска своего стримингового сервиса.
Как сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, компания в 2017 году наняла двух человек из Sony Pictures Television – Джейми Эрлихта и Зака ван Амбурга, которые возглавили отдел видеоконтента. На первый год, рассказали собеседники газеты, им выделили $1 млрд, но бюджет расширился и в настоящее время в общей сложности достиг значения в $6 млрд, пишут «Ведомости».
В частности, Apple потратила сотни миллионов долларов на так называемое «Утреннее шоу», в котором участвуют Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Карелл. По словам источников издания, эпизод этого шоу стоит дороже, чем эпизод Game of Thrones, цена которого в последнем сезоне достигала отметки в $15 млн.
О планах запустить свой стриминговый сервис Apple объявила во время презентации в марте этого года. Помимо «Утреннего шоу» компания тогда анонсировала, в частности, новые эпизоды сериала «Удивительные истории» Стивена Спилберга, детское шоу от создателей «Улицы Сезам», музыкальный сериал, продюсер которого – Джей Джей Абрамс, а также шоу от Опры Уинфри.
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