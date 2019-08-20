Пентагон испытал новую ракету средней дальности
20 августа 2019 - 10:24 AMT
PanARMENIAN.Net - США провели испытание новой ракеты средней дальности. Об этом сообщил Пентагон. Обычная ракета наземного базирования была запущена в воскресенье с острова Сан-Николас в Калифорнии и, преодолев 500 километров, точно поразила цель.
Данные, полученные в ходе нынешнего испытания, будут использоваться для разработки новых ракет средней дальности в будущем, говорится в сообщении министерства обороны США, пишет Deutsche Welle.
США 2 августа вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), мотивируя свое решение тем, что Россия нарушала этот договор в течение ряда лет. В тот же день российский МИД опубликовал сообщение, что договор перестал действовать «по инициативе американской стороны».
ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году. Он запрещал СССР и США производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности (от 500 до 5,5 тысячи километров). Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.
В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения. В США, в частности, считают, что российская крылатая ракета 9М729 не соответствует нормам ДРСМД, поскольку ее дальность полета превышает разрешенную договором. Россия отказалась удовлетворить требование США уничтожить ракету и выдвинула Вашингтону ответные претензии.
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