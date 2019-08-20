Представители МККК посетили оказавшегося в Азербайджане армянского военнослужащего

PanARMENIAN.Net - Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) навестили находящегося в Азербайджане армянского военнопленного Араика Казаряна. Об этом написал на своей странице в Facebook Защитник прав человека (омбудсмен) Республики Арцах Артак Бегларян.

«Надеюсь, при их содействии будет гарантирована защита прав нашего военнослужащего в Азербайджане. Сообщу, что по данной теме я поддерживаю постоянную связь с руководителем Степанакертского офиса миссии Международного комитета Красного Креста Пьером-Эмануэлем Дукруэ, выразив ему свою обеспокоенность и готовность способствовать благоприятному разрешению ситуации», – отметил Бегларян.

Араик Казарян родом из села Ехегис Вайоцдзорской области. Новость о том, что он оказался на азербайджанской стороне, распространилась 13 августа. Министерство обороны Нагорного Карабаха подтвердило информацию, отметив, что военнослужащий покинул боевую позицию на оборонительном участке одной из воинских частей АО, дислоцированной в юго-восточном направлении, при пока не выясненных обстоятельствах.

Азербайджанские СМИ со ссылкой на Минобороны Азербайджана утверждают, что военнослужащего задержали у боевой позиции Физули и что «причиной его дезертирства стало бесчеловечное обращение в воинской части».

Министр обороны Армении Давид Тоноян назвал информацию в азербайджанских СМИ пропагандой. Министр уверен, что Араик Казарян оказался на азербайджанской стороне, заблудившись.