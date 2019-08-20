ОБСЕ проведет плановый мониторинг на границе Арцаха и Азербайджана
20 августа 2019 - 11:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ 21 августа проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана на Омарском перевале. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.
С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспршик, полевые помощники личного представителя действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания).
С противоположной стороны линии соприкосновения наблюдение будут осуществлять полевой помощник личного представителя действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия).
Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.
Самое значимое
Российская делегация во главе с Патрушевым будет находиться в республике по приглашению секретаря армянского Совбеза Армена Григоряна
Наличествующие в заявлении нападки личного характера достойны осуждения и свидетельствуют о существующей в Азербайджане культуре нетерпимости и ненависти к армянскому народу, которая направляется и поощряется властями Азербайджана.
Демократы Брэд Шерман и Тиджей Кокс из Палаты представителей США ведут кампанию в Конгрессе, призывающую администратора USAID Марка Грина сохранить программу разминирования в Арцахе.
В частности, согласно закону, правом получить РВП вне квоты будут наделены граждане, которые родились на территории России; являются гражданами Украины или лицами без гражданства и имеют статус беженца
Partner news
Самое читаемое в разделе
Пашинян – азербайджанскому журналисту: Как могут люди оккупировать территорию, где родились их предки
Последние новости
«Союзмультфильм» представил новый мультфильм с Чебурашкой: Персонажу уже 50 лет Он посвящен памяти Эдуарда Успенского и переезду студии в новое здание на улице Академика Королева.
«Золотая лихорадка» в Армении: Почему накалились страсти вокруг Амулсарского рудника По мнению ряда ведущих экологических организаций Армении, эксплуатация рудника приведет к неоправданным экологическим рискам
В Бразилии погибло более полумиллиарда пчел У большинства из них были обнаружены следы фипронила и инсектицида, запрещенного в Европейском союзе и классифицированного Агентством по охране окружающей среды США как возможный канцероген для человека
Представитель «Победы» опроверг информацию о жесткой посадке в Гюмри По ее словам, на послеполетном осмотре в Гюмри обнаружено повреждение хвостовой пяты, предназначенной для защиты фюзеляжа, касание пятой произошло при уходе на второй круг.