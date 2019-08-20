Президент Армении встретился с главой «Манчестер Сити»
20 августа 2019 - 14:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян в Манчестере встретился с президентом футбольного клуба-чемпиона английской Премьер-лиги сезона 2018/19 «Манчестер Сити», главой одной из крупнейших инвестиционных компаний мира «Мубадала» Халдун Халифа аль Мубараком. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества с компанией «Мубадала» и возможности реализации в Армении инвестиционных программ со стороны компании.
Инвестиционная компания «Мубадала» в основном ведет деятельность в сферах высоких технологий, телекоммуникаций, энергетики, здравоохранения, недвижимости, инфраструктур, образования и науки. Халдун аль-Мубарак представил президенту Армену Саркисяну деятельность холдинга The City Football Group, которому принадлежит английский клуб «Манчестер Сити». В этом контексте были обсуждены также возможности реализации программ, направленных на развитие футбола в Армении.
Президент также обошел академию «Манчестер Сити», ознакомился со спортивными программами разных возрастных групп клуба. По приглашению Халдуна аль-Мубарака президент Саркисян на стадионе посмотрел матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм».
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