В Бразилии погибло более полумиллиарда пчел
20 августа 2019 - 16:58 AMT
PanARMENIAN.Net - За первое полугодие 2019 в четырех южных штатах Бразилии погибло около полумиллиарда пчел. У большинства из них были обнаружены следы фипронила и инсектицида, запрещенного в Европейском союзе и классифицированного Агентством по охране окружающей среды США как возможный канцероген для человека.
С тех пор как в январе президент Бразилии Жаир Болсонару вступил в должность, Бразилия разрешила продажу рекордных 290 видов пестицидов, что на 27 процентов больше, чем за аналогичный период 2018 года.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, использование пестицидов в Бразилии увеличилось на 770 процентов с 1990 по 2016 год. Около 40 процентов бразильских пестицидов токсичны и не допускаются в Европейский Союз, пишет National Geographic.
«Гибель пчел является признаком того, что отравлены мы все», – заявил Карлос Альберто Бастос, президент Ассоциации пчеловодов Федерального округа Бразилии.
Министерство здравоохранения Бразилии сообщило о 15 тысячах случаях отравления сельскохозяйственными пестицидами в 2018 году, и эти цифры, вероятно, занижены.
Болсонару был избран президентом при решительной поддержке агробизнеса. Он пообещал сельхозотрасли разрешение на использование любых химикатов, которые им нравятся.
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