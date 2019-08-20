«Союзмультфильм» представил новый мультфильм с Чебурашкой: Персонажу уже 50 лет
20 августа 2019 - 18:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Студия «Союзмультфильм» в день рождения Чебурашки представила мультфильм «Переезд!». Об этом сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева.
Он посвящен памяти Эдуарда Успенского и переезду студии в новое здание на улице Академика Королева, пишет РИА Новости.
«Мы сделали мультфильм, в котором Чебурашка, Гена и Шапокляк нарисованы уже в современной технологии 3D. Короткий шестиминутный мультфильм», — сказала Слащева.
Он объединяет анимационные фрагменты и документальные кадры. Режиссером выступила Инна Евланникова.
В этом году исполняется 50 лет с момента выхода на экраны мультфильма «Крокодил Гена».
Чебурашку придумал писатель Эдуард Успенский в 1966 году, а его образ создал Леонид Шварцман.
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