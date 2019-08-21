Президент Арцаха встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ
21 августа 2019 - 10:30 AMT
PanARMENIAN.Net - 20 августа президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспшрика. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.
На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана.
Согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ 21 августа проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана на Омарском перевале.
Самое значимое
Российская делегация во главе с Патрушевым будет находиться в республике по приглашению секретаря армянского Совбеза Армена Григоряна
Наличествующие в заявлении нападки личного характера достойны осуждения и свидетельствуют о существующей в Азербайджане культуре нетерпимости и ненависти к армянскому народу, которая направляется и поощряется властями Азербайджана.
Демократы Брэд Шерман и Тиджей Кокс из Палаты представителей США ведут кампанию в Конгрессе, призывающую администратора USAID Марка Грина сохранить программу разминирования в Арцахе.
В частности, согласно закону, правом получить РВП вне квоты будут наделены граждане, которые родились на территории России; являются гражданами Украины или лицами без гражданства и имеют статус беженца
Partner news
Самое читаемое в разделе
Пашинян – азербайджанскому журналисту: Как могут люди оккупировать территорию, где родились их предки
Последние новости
Робот София снимется в короткометражке в главной роли В паре с Софией сыграет актриса Эван Рэйчел Вуд («Мир Дикого запада»)
Армянский полузащитник расторг контракт со стамбульским клубом: Он получит €2.25 млн За досрочный разрыв соглашения футболист получит от клуба €2,25 млн
В Армении произошло землетрясение Сила подземных толчков в эпицентре составила 3-4 балла.
Авиакомпания RyanAir планирует выйти на армянский рынок По словам премьера, правительство Армении объявило туризм приоритетом, сфера имеет большой потенциал развития, и в этом контексте одним из важных шагов является развитие гражданской авиации.