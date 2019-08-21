Президент Арцаха встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ

PanARMENIAN.Net - 20 августа президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспшрика. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана.

Согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ 21 августа проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана на Омарском перевале.