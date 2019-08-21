Отца сестер Хачатурян признали виновным в издевательствах над дочерьми

PanARMENIAN.Net - Следователи Следственного комитета России (СКР) вручили защитникам сестер Хачатурян, фигуранткам громкого дела об убийстве своего отца, официальное постановление об отказе возбудить в отношении него уголовное дело за истязание девушек и сексуальные домогательства в связи с его смертью. При этом сами факты издевательств следствие подтвердило, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна следователь ГСУ СКР вынес еще в конце июля, однако участвующим в деле адвокатам оно было официально вручено только на днях.

Согласно предварительной информации, все три сестры Хачатурян независимо друг от друга написали заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении их отца еще в мае этого года. С тех пор шла доследственная проверка по изложенным в их обращениях фактам, таким как истязания (ст. 117 УК РФ), насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ) и понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ).

Следователи посчитали установленными сразу несколько фактов подобных действий со стороны Михаила Хачатуряна к своим дочерям, которые происходили еще в 2014 году, причем как в их квартире, так и других местах. При этом, в соответствии с УПК (ст. 24), было вынесено решение об отказе в возбуждении дела по всем этим вопиющим фактам в связи со смертью подозреваемого. Это было сделано по нереабилитирующим его основаниям, а обстоятельства, указанные в постановлении, считаются установленными фактами.

Адвокат 19-летней Ангелины Хачатурян Алексей Паршин заявил изданию, что, по мнению СК, «девочки на протяжении нескольких лет подвергались систематическим истязаниям и сексуальным домогательствам». Таким образом, считает юрист, «нашли свое подтверждение ранее изложенные в показаниях и заявлениях девочек факты»; «уже очевидно», что они действовали в пределах необходимой самообороны.

После изучения материалов предварительного следствия защита девушек будет ходатайствовать о прекращении их уголовного преследования. Если следователь откажет, адвокаты пожалуются на его действия «в соответствующие инстанции».

В июле 2018 года на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария.

14 июня 2019 года сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В качестве мотива были приведены многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие. По данной статье им грозит до 20 лет лишения свободы.