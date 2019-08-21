«Матрицу 4» запустили в производство: Киану Ривз вернется к своей роли
21 августа 2019 - 10:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Warner Bros. запустила в производство продолжение «Матрицы». Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернутся к ролям Нео и Тринити, а режиссером выступит Лана Вачовски, сообщил председатель правления Warner Bros. Тоби Эммериха.
Лана Вачовски напишет сценарий, а также выступит продюсером и режиссером фильма. Над историей также будут работать Александар Хермон и Дэвид Митчелл — сценаристы Sense8, одного из последних проектов Вачовски, пишет TJ со ссылкой на Variety.
«Многие из идей, которые я и Лилли исследовали 20 лет назад о нашей реальности, стали сейчас даже более актуальными. Я очень счастлива вернуть этих персонажей в свою жизнь и благодарна за еще один шанс поработать с моими блестящими друзьями», - отметила режиссер, сценарист и продюсер «Матрицы» Лана Вачовски.
Съемки картины планируют начать в 2020 году.
Как отметили в Variety, студия давно пыталась вернуться к «Матрице», но разработку продолжения усложняла сложная структура владения правами. Однако процесс ускорился на фоне успешных сборов «Джона Уика 3», «Истории Игрушек 4», и сценария от Вачовски, который заставил руководство студии и Киану Ривза задуматься о возможном возвращении.
Предыдущие три части, вышедшие в 1999 и 2003 годах, собрали 1,6 миллиардов долларов в международном прокате.
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