Человек-паук покинет киновселенную Marvel
21 августа 2019 - 14:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы.
«Мы разочарованы, но уважаем решение Disney о том, что Файги не может оставаться ведущим продюсером следующего боевика «Человек-паук». Мы надеемся, что они поменяют мнение в будущем, но сейчас это невозможно. Кевин – потрясающий человек, и мы благодарны за его помощь и руководство, ценим тот путь, по которому он помог нам пройти, но теперь продолжим его сами», - заявил представитель Sony Pictures, пишет РИА Новости со ссылкой на Deadline.
Источник издания пояснил, что разногласия произошли из-за денег. В Disney хотели, чтобы будущие фильме о Человеке-пауке финансировались пополам - Sony и Marvel, и прибыль распределялась так же. Однако в Sony не пожелали делиться своей самой масштабной франшизой, предложив сохранить предыдущие договоренности, по которым Disney полагается пять процентов выручки.
Тем более, после того, как «Человек-паук: вдали от дома» стал самым кассовым фильмом Sony Pictures, студия не видит смысла в дальнейшем сотрудничестве с Marvel.
Известно, что в работе уже находятся два фильма о супергерое, и в Sony надеются, что режиссер Джон Уоттс, который снял предыдущие боевики о Человеке-пауке, и актер Том Холланд будут ключевыми фигурами проекта. Однако Уоттс пока не договорился о сотрудничестве и, возможно, после разногласий не вернется к франшизе.
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