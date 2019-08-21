Американский гигант Walmart хочет засудить Tesla

PanARMENIAN.Net - Американская торговая сеть Walmart, являющаяся одним из крупнейших ретейлеров в мире, подала в суд на Tesla в связи с несколькими случаями возгорания солнечных батарей ее производства. Об этом пишет Reuters со ссылкой на материалы Верховного суда Нью-Йорка.

Как заявили в Walmart, солнечные батареи производства Tesla, которые устанавливались на крышах магазинов торговой сети, по состоянию на ноябрь 2018 года стали причиной как минимум семи пожаров. Они нанесли компании ущерб на миллионы долларов, сообщили в торговой сети.

Walmart обвиняет Tesla в том, что солнечные батареи устанавливали неквалифицированные сотрудники. Кроме того, сами батареи Tesla, по мнению торговой сети, являются некачественными, пишет Lenta.ru.

В связи с этим компанию Илона Маска собираются привлечь к ответственности за «грубую халатность». Walmart также просит суд заставить Tesla убрать с крыш магазинов торговых сетей более чем 240 солнечных батарей.

Солнечные батареи на крышах магазинов Walmart начала устанавливать еще в 2010 году. Для этого она пользовалась услугами компании солнечной энергетики Solar City, чьими акционерами являлись Маск и два его двоюродных брата. В 2016-м компанию выкупила Tesla за 2,6 миллиарда. Иск Walmart является тяжелым ударом по этому бизнесу Маска, поскольку компания показала падение ежеквартальных установок батарей на 85 процентов после сделки, так как Tesla сократила их продажи и дистрибуцию.

Одним из обвинений Walmart в нынешнем процессе, в частности, стало то, что Solar City изначально выбрала неправильную бизнес-модель, в рамках которой компании нужно было постоянно и в больших количествах устанавливать солнечные панели, чтобы выходить в прибыль.