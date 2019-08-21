Ресторан «Армения» закрыл страницу в FB после критики из-за иска к организаторам протестов
21 августа 2019 - 11:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Московский ресторан «Армения» ограничил доступ к странице в фейсбуке после массовой критики в связи с иском к организаторам акций протеста 27 июля, пишет «Дождь».
Ресторан расположен на Тверской улице в столице РФ. Ответчиками по иску выступают политик Алексей Навальный, незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин и Любовь Соболь. Владелец ресторана, компания ООО «Анкор» потребовала выплатить ей более 550 тысяч рублей в качестве компенсации за закрытие ресторана в день акции. 19 августа Тушинский суд принял иск к рассмотрению.
Как отмечал «Коммерсантъ», негативные комментарии обрушили рейтинг ресторана до двух баллов из пяти. Большинство жалоб касались обслуживания — плохой еды, шума, грязи, а также невежливого и неграмотного персонала, пишет «Эхо Москвы». Некоторые призвали объявить бойкот заведению, кто-то написал, что ресторан должен обслуживать Росгвардию.
Акции протеста в Москве 27 июля и 3 августа не были согласованы с властями. На первой из них, по данным «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека, на второй — 1001. МВД сообщило о 1074 и 600 задержанных соответсвенно. После акции 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому задержаны более 10 человек.
Первая акция из-за выборов в Мосгордуму прошла 14 июля — на ней задержали более 20 человек, протестующие пытались объявить бессрочный протест во дворе Мосгоризбиркома. Согласованный митинг на Сахарова 20 июля собрал более 20 000 человек.
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