Cуд в Мексике впервые в истории разрешил употреблять кокаин
21 августа 2019 - 12:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Мексиканский судья впервые в истории страны принял решение не наказывать двоих подсудимых, пойманных с кокаином, за его употребление и хранение.
Суд заявил, что двое людей, имена которых не сообщаются, хранили, перевозили и использовали наркотик, но не занимались его сбытом, а потому могут уйти без наказания. Прежде чем решение судьи вступит в силу, оно должно быть поддержано коллегией судей в более высокой судебной инстанции, пишет Lenta.ru со ссылкой на BBC News.
Даже в этом случае оно повлияет лишь на этих двоих человек, однако разбирательство идет уже с мая этого года. Против решения выступают, в частности, органы здравоохранения страны.
Организация «Мексиканское объединение против преступлений» (MUCD), которая ставит своей целью окончание кровопролитной «войны с наркотиками», заявила, что это «исторический шаг» к тому, чтобы выстроить альтернативную наркополитику в стране и перенаправить силы в борьбе с организованной преступностью.
По данным «Википедии», в данный момент употребление и хранение небольших доз кокаина не наказывается по закону в Бразилии, Португалии, Боливии, Чехии, Перу, Нидерландах и Колумбии. По законам Мексики за владение более чем 0,5 грамма наркотика следует наказание.
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