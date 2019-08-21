Авиакомпания Ryanair начнет летать в Грузию
21 августа 2019 - 13:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Между «Объединением аэропортов Грузии» и ирландским лоукостером Ryanair оформлен договор о взаимосотрудничестве.
Одна из крупнейших и известных бюджетных авиакомпаний будет совершать прямые рейсы в направлении Европы как из Кутаисского, так и Тбилисского международного аэропортов, пишет 1tv.ge.
На официальной веб-странице авиакомпании Ryanair поэтапно появляется информация о полетах в Грузию. Уже указаны билеты на рейс из Тбилиси в миланский аэропорт Бергамо.
Первый рейс состоится 6 ноября. Цена билета начинается от 19,99 евро. Полеты будут выполнять четыре раза в неделю.
По существующей информации, на данном этапе из Тбилиси Ryanair будет летать только в Милан, а из Кутаиси - в итальянский город Болонья и французский Марсель.
Сегодня между «Объединением аэропортов Грузии» и ирландским лоукостером «Ryanair» будет оформлен договор о взаимосотрудничестве.
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