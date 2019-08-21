Авиакомпания Ryanair начнет летать в Грузию

PanARMENIAN.Net - Между «Объединением аэропортов Грузии» и ирландским лоукостером Ryanair оформлен договор о взаимосотрудничестве.

Одна из крупнейших и известных бюджетных авиакомпаний будет совершать прямые рейсы в направлении Европы как из Кутаисского, так и Тбилисского международного аэропортов, пишет 1tv.ge.

На официальной веб-странице авиакомпании Ryanair поэтапно появляется информация о полетах в Грузию. Уже указаны билеты на рейс из Тбилиси в миланский аэропорт Бергамо.

Первый рейс состоится 6 ноября. Цена билета начинается от 19,99 евро. Полеты будут выполнять четыре раза в неделю.

По существующей информации, на данном этапе из Тбилиси Ryanair будет летать только в Милан, а из Кутаиси - в итальянский город Болонья и французский Марсель.

Сегодня между «Объединением аэропортов Грузии» и ирландским лоукостером «Ryanair» будет оформлен договор о взаимосотрудничестве.