Британия с 1 сентября резко сократит участие в мероприятиях ЕС

PanARMENIAN.Net - С 1 сентября представители Великобритании будут участвовать менее чем в половине заседаний структур Европейского Союза. Сэкономленное время и силы будут посвящены подготовке Соединенного Королевства к выходу из ЕС, запланированному на 31 октября, сообщило министерство по делам «Брекзита» в Лондоне.

По его данным, британские чиновники будут посещать лишь те заседания в Брюсселе, которые отвечают национальным интересам их страны, например посвященные темам безопасности, пишет Deutsche Welle.

По мнению министерства, одна из причин такого решения заключается в том, что на большинстве встреч в Брюсселе обсуждаются вопросы, касающиеся будущего ЕС после «Брекзита».

Великобритании по-прежнему грозит жесткий «Брекзит», поскольку соглашение о ее выходе из Евросоюза не одобрено британским парламентом. 20 августа ЕС отклонил предложение британского премьера Бориса Джонсона пересмотреть соглашение о «Брекзите» в части, регулирующей так называемый «бэкстоп» - механизм, который должен предотвратить появление жесткой границы между членом ЕС Ирландией и британской Северной Ирландией после «Брекзита» до тех пор, пока стороны не найдут ему взаимоприемлемую замену.