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Авиакомпания RyanAir планирует выйти на армянский рынок

Авиакомпания RyanAir планирует выйти на армянский рынок
21 августа 2019 - 17:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян, принимая генерального коммерческого директора ирландской авиакомпании RyanAir Дэвида О'Брайена и руководителя по развитию направлений Кейт Шери, отметил, что приветствует намерение авиакомпании выйти на армянский рынок. Об этом сообщает пресс-служба премьера РА.

По словам премьера, правительство Армении объявило туризм приоритетом, сфера имеет большой потенциал развития, и в этом контексте одним из важных шагов является развитие гражданской авиации. Пашинян отметил, что правительство придает важность вовлечению на авиационный рынок Армении ведущих компаний, представляющих эту сферу, и встреча с представителями RyanAir - хороший повод для обсуждения возможностей сотрудничества.

Генеральный коммерческий директор RyanAir отметил, что компания намерена в ближайшее время выйти на армянский рынок, и в настоящее время с Комитетом гражданской авиации и с аэропортом «Звартноц» ведутся обсуждения вокруг этого процесса. Он представил видение деятельности в Армении, говоря о рейсах из Армении по новым направлениям, тарифной политике и других вопросах.

Пашинян выразил готовность правительства по возможности содействовать этому процессу. Глава правительства предложил продолжить совместную работу по конкретному варианту взаимовыгодного сотрудничества.

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