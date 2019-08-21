В Армении произошло землетрясение

PanARMENIAN.Net - 21 августа в 14:20 по местному времени (в 10:20 по Гринвичу) сейсмологической сетью «Службы сейсмической защиты» МЧС Армении было зарегистрировано землетрясение магнитудой 2.8 с эпицентром в 9 км к северо-востоку от села Ашоцк в Армении. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Сила подземных толчков в эпицентре составила 3-4 балла. За землетрясением последовал афтершок магнитудой 2,2.

Географические координаты эпицентра – 41.07° северной широты и 43.96° восточной долготы. Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 10 км.

Землетрясение ощущалось также в селе Бавра Ширакской области – силой 3 балла.