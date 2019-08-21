Армянский полузащитник расторг контракт со стамбульским клубом: Он получит €2.25 млн
21 августа 2019 - 16:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении Арас Озбилиз расторг контракт со стамбульским «Бешикташем».
За досрочный разрыв соглашения футболист получит от клуба €2,25 млн, пишет Gazeta.ru со ссылкой на Hurriyet.
Отмечается, что сумма будет выплачена за четыре платежа.
Озбилиз провел пять матчей за турецкий клуб, в которых забил один мяч. Футболист также выступал за московский «Спартак». С 2013 по 2015 год он сыграл в 35 встречах за красно-белых и отличился тремя голами.
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В 5 туре Аронян обыграл чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, а 6 туре армянин сыграл вничью с американцем Лейнером Домингесом.
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