Армянский полузащитник расторг контракт со стамбульским клубом: Он получит €2.25 млн

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении Арас Озбилиз расторг контракт со стамбульским «Бешикташем».

За досрочный разрыв соглашения футболист получит от клуба €2,25 млн, пишет Gazeta.ru со ссылкой на Hurriyet.

Отмечается, что сумма будет выплачена за четыре платежа.

Озбилиз провел пять матчей за турецкий клуб, в которых забил один мяч. Футболист также выступал за московский «Спартак». С 2013 по 2015 год он сыграл в 35 встречах за красно-белых и отличился тремя голами.