Робот София снимется в короткометражке в главной роли
21 августа 2019 - 18:58 AMT
PanARMENIAN.Net - София — женщина-робот, функционирующая на основе искусственного интеллекта, — исполнит главную роль в короткометражном фильме SophiaWorld («Мир Софии»). Сообщение об этом появилось в твиттере андроида.
В паре с Софией сыграет актриса Эван Рэйчел Вуд («Мир Дикого запада»). В издании Hypebeast предполагают, что создатели ленты вдохновляются популярным фантастическим сериалом от HBO «Мир Дикого запада», действие которого происходит в футуристическом будущем.
В описании SophiaWorld на сайте IMDB указано, что героиня Вуд и София встретятся в баре шикарного нью-йоркского отеля. «Но эта случайная встреча — намного больше, чем кажется», — говорится в тексте. Режиссером картины стал Джеффри Джеймс Кларк («Машина доверия: история блокчейна», «Название игры»). Премьера короткометражного фильма состоится 4 сентября на сайте Futurism, пишет Bird in Flight.
В январе 2018 года еженедельный американский журнал Stylist выпустил юбилейный, 400-й номер, героиней обложки которого стала София. В издании рассказали, что теме роботов посвящен весь выпуск: например, фотографии для разворотов снимали дроны, а макияж моделям, которых можно увидеть на страницах журнала, наносили андроиды.
В октябре 2017 года София также стала первым роботом, который получил гражданство: его ей предоставила Саудовская Аравия. До этого София прославилась благодаря интервью, в ходе которого сообщила, что хотела бы пойти в школу, завести семью, а впоследствии уничтожить человечество.
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