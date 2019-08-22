США рассматривают вопрос отказа от предоставления гражданства по праву рождения
22 августа 2019 - 10:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп 21 августа заявил, что его администрация рассматривает вопрос о прекращении практики предоставления американского гражданства по праву рождения. Соответствующее заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами в Белом доме перед отлетом в Луисвилл (штат Кентукки), где у него было запланировано выступление на предвыборном мероприятии.
«Мы изучаем этот вопрос очень-очень серьезно», - подчеркнул он. При этом Трамп добавил, что считает действующую законодательную норму, «откровенно говоря - смехотворной», пишет Deutsche Welle.
С 1868 года в США действует четырнадцатая поправка к Конституции. Она была введена после Гражданской войны и закрепила предоставление гражданства любому лицу, родившемуся на территории Соединенных Штатов, а также запрет на лишение прав - иначе как по приговору суда.
Трамп утверждает со ссылкой на собственных юристов, что для изменения этой нормы достаточно лишь «президентского указа». При этом подобные заявления он делал еще в бытность кандидатом на пост главы государства, называя существующую практику «магнитом для нелегальной иммиграции».
«Родильный туризм» действительно процветает в ряде американских штатов, в частности, во Флориде. Так, ежегодно сотни беременных россиянок платят от 20 до 50 тыс. долларов посредникам, которые помогают им собрать документы, забронировать проживание и получить место в американском роддоме. Подобные услуги популярны также у гражданок Китая и Нигерии.
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