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Пожар на теплоходе в Петербурге: Эвакуировали более 300 человек, есть жертва

Пожар на теплоходе в Петербурге: Эвакуировали более 300 человек, есть жертва
22 августа 2019 - 10:32 AMT

PanARMENIAN.Net - В Санкт-Петербурге загорелся круизный теплоход «Петр Чайковский», погиб один человек. Об этом сообщили в петербургском главке МЧС утром 22 августа.

С борта судна эвакуировали более 300 человек из числа пассажиров и экипажа.

«Один погибший, он находился в каюте», - сказал представитель ведомства, пишет «Интерфакс».

По его словам, пожар возник на первой палубе четырехпалубного теплохода «Петр Чайковский» во время стоянки у Соляного причала Октябрьской набережной. Пожар уже удалось локализовать, добавил собеседник агентства.

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Interfax.ru: В Петербурге в результате пожара на теплоходе "Петр Чайковский" погиб человек
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