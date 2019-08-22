Пожар на теплоходе в Петербурге: Эвакуировали более 300 человек, есть жертва

PanARMENIAN.Net - В Санкт-Петербурге загорелся круизный теплоход «Петр Чайковский», погиб один человек. Об этом сообщили в петербургском главке МЧС утром 22 августа.

С борта судна эвакуировали более 300 человек из числа пассажиров и экипажа.

«Один погибший, он находился в каюте», - сказал представитель ведомства, пишет «Интерфакс».

По его словам, пожар возник на первой палубе четырехпалубного теплохода «Петр Чайковский» во время стоянки у Соляного причала Октябрьской набережной. Пожар уже удалось локализовать, добавил собеседник агентства.